Schicksalhafte Begegnung – US-Opernstar verrät, warum sie am Theater Basel auftreten will Nicole Chevalier ist ab Donnerstag in «Der Freischütz» zu sehen. Die amerikanische Sopranistin spricht über Freiheit und Teamgeist am Theater. Vivana Zanetti

Die Sopranistin Nicole Chevalier lebt mit ihrer Familie in Berlin. Foto: Dominik Plüss

Es ist kurz vor dem grossen Saisonstart am Theater Basel. Die Proben für die eröffnende Oper «Der Freischütz» in der Inszenierung des gefeierten Schweizer Regisseurs Christoph Marthaler sind voll im Gange. Während einer kurzen Pause sitzt die Faust-Preis-Gewinnerin Nicole Chevalier (sie spielt die weibliche Hauptrolle Agathe) an einem Tisch in der belebten Theaterkantine und gibt der BaZ ein Interview.