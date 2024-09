Alkoholisiert am Steuer – Justin Timberlake zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt Der Sänger zeigte sich einsichtig und äusserte Reue für seine Fahrt unter Alkoholeinfluss im Juni. Nun muss er dafür eine Geldstrafe zahlen und Sozialstunden leisten.

Konzentriert beim Mugshot: Das Polizeifoto von Justin Timberlake. Foto: Sag Harbor Police Department

US-Sänger Justin Timberlake hat sich am Freitag schuldig bekannt, eingeschränkt fahrtüchtig Auto gefahren zu sein. Das Gericht in Sag Harbour im US-Staat New York verurteilte Timberlake zu einer Geldstrafe von 500 Dollar und 25 Sozialstunden bei einer gemeinnützigen Organisation seiner Wahl. Der Sänger zeigte sich einsichtig und äusserte Reue für seine Fahrt unter Alkoholeinfluss im Juni.

«Ich versuche, mich an einen sehr hohen Standard zu halten, und das war nicht der Fall», sagte Timberlake nach dem Termin vor dem Gerichtsgebäude. «Selbst wenn man nur einen Drink hatte, sollte man sich nicht hinter das Steuer eines Autos setzen.» Er habe einen Fehler gemacht und hoffe, dass andere aus diesem Fehler lernen könnten. «Ich weiss, dass ich das auf jeden Fall getan habe.»

Vor Gericht sagte der Sänger, er habe viel Zeit gehabt, über seine Handlungen nachzudenken. Er hätte ein besseres Urteilsvermögen zeigen müssen und verstehe die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit. Nun werde er die Chance nutzen, um anderen hoffentlich zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Der zehnfache Grammy-Preisträger Timberlake hatte Mitte Juni in dem früheren Walfängerdorf Sag Harbor ein Stoppschild missachtet und war von der Strasse abgekommen. Polizisten schlug laut Protokoll eine Wolke Alkoholgeruch aus seinem Auto entgegen. Der 43-Jährige schwankte nach dem Aussteigen, gab mit glasigem Blick schwerfällige Antworten, räumte ein, einen Martini getrunken zu haben, und wurde festgenommen. Vor Gericht wies er den Vorwurf, betrunken gefahren zu sein, erst einmal zurück. Seinen Führerschein musste er dennoch abgeben. Später traf er eine Absprache mit der Staatsanwaltschaft über die weniger schwere Straftat einer eingeschränkten Fahrtüchtigkeit.

Der 43-Jährige äusserte sich vor seinem Gerichtstermin nicht öffentlich zu der Festnahme, schien sie aber nur wenige Tage später bei einem Auftritt in Chicago zu erwähnen. «Es war eine harte Woche», sagte er dem Publikum während der Show am 21. Juni. «Aber ihr seid hier, und ich bin hier. Nichts kann diesen Moment jetzt noch ändern.»

Timberlake ist seit Monaten auf Tournee, um sein neues Album zu präsentieren. In den kommenden Wochen kehrt er mit Konzerten in Newark, New Jersey und Brooklyn nach New York City zurück.

