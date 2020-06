Unglück vor Englands Küste – US-Kampfjet stürzt in die Nordsee Vom Piloten fehlt noch jede Spur. Rettungskräfte zu Luft und zu Wasser sind im Einsatz.

Beim Absturz handelt es sich um diesen Kampfflugzeugtyp. (Keystone/Dave Noland/Handout/Symbolbild)

Ein US-Kampfflugzeug stürzte am Montag vor der englischen Küste in die Nordsee. Das teilte eine in Grossbritannien stationierte Einheit der amerikanischen Airforce mit.

Es handelt sich demnach um ein Flugzeug vom Typ F-15C. An Bord der Maschine war demnach ein Pilot – über seinen Verbleib war zunächst nichts bekannt. Ein Rettungseinsatz sei eingeleitet worden, hiess es in der Mitteilung. Es habe sich um einen routinemässigen Übungsflug gehandelt.

Der britischen Küstenwache zufolge ereignete sich der Vorfall rund 140 Kilometer vor der Ortschaft Flamborough, nahe Scarborough, an der englischen Nordseeküste. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Schiffe seien im Einsatz, hiess es in einer Mitteilung.

( SDA /fal )