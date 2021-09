Untersuchung gestartet – US-Justiz ermittelt gegen Holcim wegen Zahlungen an syrische Terroristen Wegen Terrorfinanzierung droht dem Zementkonzern in Frankreich eine Busse zwischen 40 und 60 Millionen Euro. Jetzt könnte der Fall aber noch viel teurer werden. Peter Burkhardt

Hat mit Terrorgruppen kollaboriert: Zementfabrik von Lafarge im syrischen Jalabiya. Foto: Delil Souleiman (AFP)

Die Affäre rund um Schutz- und Lösegeldzahlungen an terroristische Gruppierungen in Syrien spitzt sich für den Schweizer Zementriesen Holcim zu. Nun ermittelt auch das US-Justizministerium gegen den weltgrössten Zementkonzern mit Sitz in Zug.

In seinem kürzlich veröffentlichten Halbjahresbericht gab Holcim bekannt, der Konzern habe nach Abschluss und Veröffentlichung einer internen Untersuchung im April 2017 und der Einleitung eines Strafverfahrens in Frankreich im Juni 2018 «von Zeit zu Zeit» Anfragen anderer Justizbehörden zu dem Fall erhalten.