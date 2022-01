Konsumentenpreise schnellen nach oben – US-Inflation steigt auf höchsten Stand seit 40 Jahren Der Preisauftrieb in den USA beschleunigt sich. Notenbankchef Jerome Powell setzte gestern zur Inflation eine Warnung ab.

Für die Konsumentinnen und Konsumenten heisst Inflation höhere Preise beim Einkaufen: Shopping in New York. Foto: AFP

Die Konsumentenpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Konsumentenpreise um 0,5 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent prognostiziert worden. Die Rate liegt damit noch deutlicher über dem Inflationsziel der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) von zwei Prozent.

Der jüngsten Prognose der Notenbank vom Dezember zufolge könnte es 2022 bis zu drei Zinsschritte geben. Mit einer Erhöhung des Leitzinses kann die Fed die Inflation bremsen, gleichzeitig wird aber auch die Konjunktur unter der strafferen Geldpolitik leiden.

Fed-Chef: «Das wäre schlecht für Arbeitnehmer»

«Wenn sich dieses hohe Inflationsniveau in der Wirtschaft und in den Köpfen der Menschen festsetzt, dann wird das unausweichlich zu einer viel strafferen Geldpolitik von uns führen, was zu einer Rezession führen könnte», warnte Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag im US-Senat. «Das wäre schlecht für Arbeitnehmer», fügte er hinzu. Die Fed ist den Zielen der Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet.

Die hohe Inflationsrate zehn Monate vor den Kongresswahlen ist auch ein Problem für US-Präsident Joe Biden und dessen Demokraten. Es gilt eine einfache Faustregel: Je höher die Preise, umso unzufriedener sind die Wähler und umso mehr sinken Bidens Umfragewerte. Die Regierung bemüht sich mit verschiedenen Initiativen, den Anstieg der Teuerungsrate zu bremsen – sie sind aber im Umfang begrenzt. Die schlagkräftige Munition zur Bekämpfung der Inflation findet sich in Washington bei der Fed.

