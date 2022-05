Pieth kritisiert die Strukturen

Der Basler Rechtsprofessor Mark Pieth redet nun. Die Schweiz habe eine lange Tradition von Verschwiegenheit und sei eine Offshore-Oase. Dazu zählen auch Anwälte, die Geld für ausländische Kunden betreuen. Es gebe eine graue Zone. Leaks wie die Panama Papers oder Pandora Papers hätten gezeigt, wie die Gelder angelegt werden und wie schwierig es sein, diese Summen aufzuspüren.

Marc Pieth

Pieth nennt ein Beispiel, es geht um einen Schulfreund von Putin, der sich als Künstler darstelle, aber über verstrickte Wege in Zürich der eigentliche Inhaber von diversen Firmen wie Panzerhersteller in Russland sei. Viele Vermögen seien einfach über irgendwelche Firmen in der Karibik via Schweizer Anwälte versteckt. Und die Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz seien entweder inkompetent oder darin verstrickt, sagt Pieth.

Pieth kritisiert auch, dass Sanktionen gegen Russland hintergangen werden. Diese Helfer seien eigentlich Kriegshelfer Putins, sagt Pieth. Die Frage sei: Was soll man nun tun?