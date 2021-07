Protonmail gerät unter Druck – US-Corona-Papst erhält Drohungen über Schweizer Mail-Dienst Der sicherste Mailservice der Welt lockt auch Kriminelle an. Die Schweizer Behörden müssen öfters intervenieren. Im neusten Fall ist Anthony Fauci das Opfer. Adrian Schmid

Anthony Fauci klärt in den USA über die Pandemie auf – und wird zuweilen zur Zielscheibe von Corona-Gegnern. Foto: AP Photo/Keystone

Die letzten Drohmails verschickte der Mann namens Connally vergangene Woche. Dann tauchte die Polizei auf und verhaftete ihn. Wegen Drohung gegen einen amerikanischen Bundesbeamten muss er sich demnächst vor Gericht verantworten. Ihm könnte eine Haftstrafe von zehn Jahren blühen.

Connally hat in den letzten sieben Monaten regelmässig Anthony Fauci, den Arzt und Corona-Chefberater der US-Regierung, mit anonymen Mails attackiert. Er drohte ihm und seiner Familie mit Waffengewalt, körperlichen Schlägen, Folter, Brandstiftung und sogar dem Tod. Die Schreiben sind gespickt mit Obszönitäten, und der Verfasser wettert auch gegen die Corona-Impfung. Dies zeigen Unterlagen zum Fall, welche die amerikanischen Behörden veröffentlicht haben. Dazu gehören mehrere Mails. Und bei diesen steht am Ende immer: «Sent with Protonmail Secure Email».

