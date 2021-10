Tod, wo ist dein Stachel – Urnen mit Nadeln – denn der Tod schmerzt Der Engländer Paddy Hartley arbeitet am liebsten mit Ton. Und schafft damit irritierende, aufrüttelnde, aber auch witzige Botschaften. Seine Arbeiten sind im Museum Tinguely und im Pharmaziemuseum zu sehen. Markus Wüest

Installationsansicht der Ausstellung «The Cost of Life – A Perspective on Health». Foto: Daniel Spehr

Das Objekt zieht die Blicke an, weil es stachlig ist wie ein Igel. Und weil es nicht viel braucht, um zu erkennen, worum es sich wirklich handelt. Um eine Urne. Eine Urne voller medizinischer Nadeln. Und weil wir uns vor allem an das Frühjahr 2020 erinnern, an die Bilder der isolierten Alten in den Heimen, erschliesst sich auch der Sinn des Objekts rasch: der Tod, der niemand an sich heranlässt. Der Tod, der isoliert stattfindet.

Oder gibt es noch eine andere Lesart? Zum Beispiel: Tod, bleib mir fern! Paddy Hartley, der Schöpfer dieser stacheligen Urne, sagt, er sei früher ein ziemlicher Kontrollfreak gewesen (und ein Punk übrigens auch…). Er habe immer erwartet, dass die Betrachter seiner Kunstwerke genau das darin erkennen, was er damit ausdrücken wollte. Mittlerweile sei das aber anders. «Ich finde, jeder und jede soll genau das darin sehen, was für ihn oder für sie stimmt.»