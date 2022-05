Umbau im Kloster Mariastein – Uralte und historische Bücher erhalten neues Zuhause Die verschiedenen Depots der Mariasteiner Bibliothek sind in einem neuen Raum zusammengeführt worden. Benjamin Wirth

Das Kloster Mariastein soll in ein paar Jahren von einem privaten Verein übernommen werden. Foto: Lucia Hunziker

Die Organisation und Trägerschaft für das Pilgerwesen in Mariastein sollen schon in zwei bis drei Jahren von einem privaten Verein wahrgenommen werden. Ausserdem wird ein Teil der Klostergebäude umgenutzt. Wie der Leiter des Projekts, Mariano Tschuor, am Mittwoch in einem Communiqué mitteilt, sei eines der Projekte, nämlich der Umbau und die Reorganisation der Klosterbibliothek, bereits angelaufen.

Bedingt durch die wechselvolle Geschichte des Klosters – wie etwa die Aufhebungen von 1798 und 1874 oder die Instandstellung von 1971 bis 2004 – sei es nun an der Zeit gewesen, die verschiedenen Depots der Mariasteiner Bibliothek in einem neuen Raum zusammenzuführen, schreibt Tschuor. Ein Teil der Arbeiten sei mit dem Bezug der neuen Bibliothek im Januar 2022 abgeschlossen worden. Weitere, wie etwa die Katalogisierung der historischen Bücher, folgen bald.

Benjamin Wirth ist seit 2019 als Lokalredaktor für den Grossraum Basel zuständig. Ausserdem ist er Mitglied des Teams Gemeinden. Mehr Infos @beniwirth

Fehler gefunden?Jetzt melden.