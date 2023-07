Sturm hinterlässt Verwüstung – Uralte Blutbuche von Gewitter zerstört Blitz, Donner, Hagel und Sturmböen hinterliessen in der Region Basel grosse Schäden. Opfer wurde auch einer der ältesten Bäume der Stadt Basel. Isabelle Thommen UPDATE FOLGT

Einer der ältesten Bäume Basel ist nach dem gestrigen Sturm nicht mehr. Bild: Mischa Hauswirth Twitter

Mit dem Sonnenaufgang am Mittwoch kamen nach der Sturmnacht in Basel erste Sturmschäden ans Licht. Abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume zählen zu den den Folgen des schweren Unwetters.

Die Baselbieter Polizei vermeldet «unzählige Sturmschäden». «Die Ereignisdienste standen während längerer Zeit im Einsatz», heisst es in der Bilanz der Behörden. Insgesamt gingen wegen des Gewitters 45 Notrufe aus dem Bezirk Arlesheim bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein. Hauptbetroffen war dabei die Gemeinde Allschwil mit 22 Meldungen.

Im Schützenmattpark zerstörte das Gewitter derweil unter anderem einen der ältesten Bäume der Stadt Basel. Die Blutbuche ist komplett zerstört, wie ein Foto des ehemaligen BaZ-Journalisten und Chefredaktors von «Wald und Holz» Mischa Hauswirth auf Twitter zeigt.

Auch in weiteren Teilen Basels gibt es laut Leserberichten grosse Schäden. Haben Sie einen Sturmschaden entdeckt? Schicken Sie uns ein Bild an online@baz.ch.

Heute Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag kann es in der Region weitere Gewitter geben. Dies zur Mittagszeit und in den frühen Morgenstunden des Donnerstags. Die Unwetter dürften aber nicht die gleiche Kraft entwickeln, wie der Sturm vom Dienstag. Dies im Gegenteil zur Zentralschweiz, dem Raum Zürich und der Ostschweiz: Über diese Regionen ziehen auch am Mittwoch grosse Gewitterzellen.

