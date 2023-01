Basler Baurekurspraxis gekippt – Ups, diese Leute hätten ja ein Anwaltspatent gebraucht Seit zwanzig Jahren vertreten in Basel-Stadt gelegentlich Leute, die keine Anwälte sind, Rekurrenten bei Baurekursverfahren. Jetzt hat die richterliche Behörde diese Praxis gekippt – sehr zum Ärger des Basler Mieterverbands. Katrin Hauser

Die Baurekurskommission nimmt einen Augenschein am Schorenweg. Foto: Nicole Pont

Eine richterliche Behörde stellt fest, dass sie über Jahre hinweg fälschlicherweise Leute ohne Anwaltspatent als Parteivertreter zugelassen hat. Es klingt ein wenig absurd. Man fühlt sich unwillkürlich an «Suits» erinnert: diese Serie, in der ein junger New Yorker vorgibt, Anwalt zu sein, und erst nach Jahren auffliegt, dass er nie an der Eliteuniversität in Harvard war, ja nicht einmal Jura studiert und im Gerichtssaal so gar nichts verloren hat.