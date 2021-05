Umstrittene Praxis – UPC-Kunden können nur noch telefonisch oder im Chat kündigen Der Kabelnetzbetreiber akzeptiert ab Juni keine schriftlichen Kündigungen von langjährigen Kunden mehr. Auch andere Anbieter wenden diese Praxis an. Der Konsumentenschutz hält sie für rechtsmissbräuchlich. Jon Mettler

Sunrise UPC nimmt Kündigungen nur noch telefonisch oder im Chat entgegen. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Treue Kundinnen und Kunden von UPC wundern sich: Sie sind vom Kabelnetzbetreiber schriftlich darüber informiert worden, dass er per 1. Juni die Kündigungsbedingungen ändert.

Ab diesem Zeitpunkt können Abonnemente und Dienstleistungen nur noch telefonisch oder im Internet per Chat gekündigt werden. Eine schriftliche Kündigung per eingeschriebenem Brief an den Kundendienst ist demnach nicht mehr möglich.

Was UPC als eine Vereinfachung und Beschleunigung des Kündigungsprozesses verkaufen will, stösst der Kundschaft jedoch sauer auf. «Es gibt beispielsweise keine Lesebestätigung. Für viele Menschen sind schriftliche Kündigungen so was wie eine Sicherheit», sagt eine Leserin, die Kundin von UPC ist. Oder es kann beim telefonischen Kundendienst zu Wartezeiten kommen.