Megadeal in der Telekombranche – UPC-Besitzerin Liberty Global will Sunrise kaufen Nachdem der Kauf von UPC durch Sunrise letztes Jahr abgeblasen wurde, dreht sich nun der Spiess: Liberty Global bietet 6,8 Milliarden Franken für den Schweizer Mobilfunkanbieter.

Das neue Logo des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz, am Freitag, 7. Oktober 2016, in Zuerich. (KEYSTONE/Manuel Lopez) KEYSTONE

Elefantenhochzeit in der Telekombranche: Die UPC-Besitzerin Liberty Global will Sunrise kaufen. Der Deal hat einen Wert von 6,8 Milliarden Franken, wie Sunrise am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.

SDA/anf