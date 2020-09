Verkehrskontrolle in Basel – Unzulässige E-Fahrzeuge auf den Strassen nehmen zu Schnelle und langsame E-Velos, E-Trottinette, E-Scooter und Enuus: Die neuen elektrischen Fahrzeuge sind im Trend. Doch an welche Regeln müssen sich die Fahrer halten? Wir waren bei einer Verkehrskontrolle mit dabei. Andrea Schuhmacher

Vor allem E-Roller und E-Trottinette kontrollierten die Beamten bei der Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Trendfahrzeuge. Foto: Kostas Maros

Er fährt einen blauen Elektroroller. Sie fährt ein graues E-Trottinett. Beide werden von der Verkehrspolizei Basel-Stadt an diesem Donnerstagnachmittag kontrolliert, beide werden wohl eine Busse in der Höhe von mehreren Hundert Franken zahlen müssen. Dass sie zu schnell unterwegs waren, wussten sie nicht. Sie gingen davon aus, sie würden sich an die Vorschriften halten. Was lief da schief?