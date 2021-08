Tierquälerei in Rodersdorf - «Unvorstellbar, welche Schmerzen das Tier tagtäglich erlitten hat»

Tierquälerei in Rodersdorf – Rind wird Ring mit Gewicht durch die Nase gestossen – Bauer wird angezeigt Ein Landwirt der Solothurner Gemeinde verstiess mutmasslich gegen das Tierschutzgesetz. Olivier Bieli von der Organisation Basel Animal Save spricht von «unfassbaren Schmerzen des Tieres». Robin Rickenbacher

Auf dem Hof eines Bauern in Rodersdorf wurde ein Rind gesichtet, das einen Nasenring mit Gewicht trug. Foto: Olivier Bieli

Olivier Bieli von der Organisation Basel Animal Save spricht von einer «grausigen Meldung von Tierquälerei», die ihn vor einigen Wochen erreicht habe. Auf einem Hof in Rodersdorf war ein Rind gesichtet worden, dem ein Ring durch die Nase gestossen worden war. Nicht nur das: Am Nasenring war eine Kette mit einem Gewicht befestigt. Das Anbringen eines solchen Nasenrings bei Rindern und Kühen ist gemäss Schweizer Tierschutzgesetz verboten. Einzig bei Stieren ist es erlaubt, um die Menschen zu schützen, die die Tiere führen.

Grundsätzlich gilt nach Schweizer Tierschutz: Invasive Eingriffe an der Zunge, am Zungenbändchen, an der Nasenscheidewand oder am Flotzmaul der Tiere zur Verhinderung von Verhaltensabweichungen sind untersagt. «Unvorstellbar, welche Schmerzen das Tier tagtäglich erlitten hat», sagt Bieli. «Die Nase ist äusserst sensibel. Das ist wie wenn man uns Menschen ein solches Gewicht an die Nase hängen würde.» Neben der Verletzung der Nasenscheidewand und der Verstärkung der Schmerzen durch das montierte Gewicht gibt Bieli zu bedenken, dass das Tier sich mit der Kette an einem Zaun oder Baum verheddern könnte.