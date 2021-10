Züger und Masarova im Aufwind – Unterwegs in die Weltelite Die beiden Regio-Tennishoffnungen Joanne Züger und Rebeka Masarova haben starke Monate hinter sich. Beiden ist im WTA-Ranking ein grosser Sprung nach vorne gelungen. Thomas Wirz

Konnte in den letzten Monaten viel Selbstvertrauen tanken: Rebeka Masarova. Foto: Keystone

Wenige Jahre nach dem Rücktritt von Patty Schnyder könnte die Region Basel bald auch wieder im Frauenbereich in den Top 100 der Weltrangliste vertreten sein. Die zuletzt eklatanten Fortschritte der zwei lokalen Spitzenspielerinnen Rebeka Masarova (aktuelles WTA-Ranking 174) und Joanne Züger (319) lassen erahnen, dass einer von ihnen oder gar beiden womöglich der Durchbruch in die Frauen-Weltelite gelingen wird. Die reinen Zahlen sind in der Tat verblüffend: Derweil Masarova sich in knapp fünf Monaten von WTA-Rang 739 auf 174 verbessert hat, ist Züger von Position 550 auf 319 geklettert. Addiert hat das Duo in wenigen Monaten also rund 800 Weltranglistenplätze gewonnen.

Auch wenn das Tempo des Aufwärtstrends nun abgebremst werden dürfte, erscheint das Fernziel Top 100 für beide gewiss nicht mehr unrealistisch. Die BaZ beleuchtet im Folgenden anhand dreier Tennis-Erfolgsfaktoren, wie gross die Aussichten sind, dass – gröberes Verletzungspech einmal ausgeklammert – die 22-jährige Baslerin und die zwei Jahre jüngere Sissacherin die hohe Vorgabe mittelfristig erreichen werden.

Das Potenzial

Was die spielerischen Fähigkeiten betrifft, bestehen insbesondere bei Masarova kaum Zweifel. Wer als 16-Jährige den French-Open-Juniorinnentitel gewinnt und beim WTA-Turnier von Gstaad bis in den Halbfinal vorstösst, verfügt gewiss über viel Talent. Nach dreijähriger Stagnation bewies die seit 2018 unter spanischer Flagge segelnde «Athletin mit dem riesigen Potenzial» (Zitat Tennisexperte Heinz Günthardt) vor Monatsfrist beim US Open, dass mit ihr auch auf höherer Ebene wieder voll zu rechnen ist. Nach drei Siegen in der Qualifikation schlug sie im Hauptfeld die Rumänin Elena Bogdan und scheiterte erst an der Nummer 6 der Welt, Elina Svitolina.

Züger ihrerseits glänzte zuletzt bei einer Reihe von ITF-25.000 Turnieren, wo sie mehrheitlich die Viertel- oder Halbfinals erreichte und damit fleissig WTA-Punkte sammelte. Bestes Resultat war dabei ein Erfolg über die Russin Anastasyia Gasanova (WTA-166). Dank der aktuellen Bestmarke WTA-312 wird die von der TIF-Academy betreute Oberbaselbieterin nun erstmals Aufnahme in höherklassige Turniere finden, wo deutlich mehr Weltranglistenpunkte zu gewinnen sind. Nicht zu vergessen: Züger steht in ihrem ersten Profijahr, nachdem sie letztes Jahr das Sportgymnasium abgeschlossen hat.

Die Physis

Beide Regio-Topspielerinnen sind derzeit fit und fühlen sich für weitere Taten bereit. Die früheren Verletzungssorgen – Masarova kämpfte zwischen 2018 und 2020 mit sich abwechselnden Blessuren, Zügers sportliche Karriere schien nach zwei Knieoperationen zwischenzeitlich gar gefährdet – scheinen vergessen zu sein. Derweil Erstere mit ihrer Grösse von 1,86 Meter über einen starken Aufschlag verfügt und auch von der Grundlinie viel Power entwickelt, überzeugt die kleinere Züger (1,70) mit schnellen Beinen und ausgeprägtem Konterspiel. Beim Service hat sie dagegen gemäss ihrem Coach Rodolphe Handschin noch klar «Luft nach oben».

Der Kopf

«Die Unterschiede im Frauentennis sind derzeit minim. Was ganz an der Spitze gilt, ist auch so im Rankingbereich 100 bis 500. Fast jede kann jede schlagen. So entscheidet meistens die mentale Verfassung über Sieg oder Niederlage», sagt Züger zur Bedeutung des jeweils richtigen Mindsets. Kollegin Masarova kann dem nur zustimmen und verweist auf ihre verblüffende 34:6-Matchbilanz seit Mitte Mai. Ihr Selbstvertrauen sei jetzt ein ganz anderes als noch etwa im Frühjahr. Die nun wieder in Barcelona trainierende Offensivspielerin traut sich denn auch den bevorstehenden Sprung in die WTA-Tour durchaus zu. Ihr nächstes Ziel? Die schweizerisch-spanische Doppelbürgerin muss nicht lange nachdenken und sagt: «Ich will an den Grand Slams möglichst bald direkt im Hauptfeld stehen. Was bedeutet, dass ich mich weiter verbessere auf eine Position um WTA-100.»

