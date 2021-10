Gruss aus Kreta – Unterwegs im Land der Nasenpimmler Im Nordosten der grössten griechischen Insel gibt es wunderbare Buchten und eine beeindruckende Landschaft. Alexander Müller

In der Hafenstadt Agios Nikolaos gibt es zahlreiche Tavernen, die zum Verweilen einladen. Foto: Alexander Müller

Den Sommer in Griechenland verlängern ist eine wunderbare Sache. Noch ein letztes Mal wollten wir auf Kreta richtig Wärme tanken, bevor die tiefen Temperaturen hierzulande das Leben in die Innenräume zwingen. Der Trip in die südliche Ägäis offenbart aber auch die Sinnlosigkeit der Corona-Bürokratie. Das beginnt bereits vor der Anreise. Griechenland darf nur betreten, wer 24 Stunden vor der Ankunft ein Online-Formular ausfüllt. Dort will die griechische Regierung unter anderem wissen, ob jemand geimpft ist, welcher Impfstoff verabreicht wurde und an welchem Tag die Impfung vorgenommen wurde. Diese Information ist den Behörden aber nur wichtig für die Person, die das Formular ausfüllt. Bei den weiteren fünf Personen unserer Reisegruppe reicht Name und Passnummer. Und eigentlich war selbst das noch zu viel: Denn kontrolliert wird das nicht. Nur einen sehr flüchtigen Blick wirft die Angestellte am Check-in-Schalter auf das Formular – immerhin ein bisschen genauer prüft sie die digitalen Zertifikate.