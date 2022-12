Nach den Bundesratswahlen – Untertanengebiet, Deponie und schliesslich Partner: Der Jura und Basel Auch die neu gewählte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider sei eine Vertreterin der Nordwestschweiz, meint der Basler Regierungspräsident Beat Jans. Doch stimmt das? Simon Erlanger

Am Marché Concours, der weltgrössten Freiberger-Pferde-Schau in Saignelégier, war der Kanton Basel-Stadt 2014 Ehrengast des Kantons Jura. Regierungspräsident Guy Morin hielt die Festrede. Foto: Simon Erlanger

Mit der Nichtwahl von Eva Herzog sieht sich Basel einmal mehr vom Rest der Eidgenossenschaft ignoriert. Ist unsere Region daher im Bundesrat untervertreten? Nein, meint die Nordwestschweizer Regierungskonferenz, in der auch der Kanton Jura vertreten ist. Mit der neu gewählten Elisabeth Baume-Schneider werde die Nordwestschweiz als wichtiger Wirtschafts-, Innovations- und Bildungsstandort in der Landesregierung vertreten sein. Doch was genau verbindet den Jura mit der Region Basel? Eine Übersicht.