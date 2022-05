Landratsdebatte um Spielgeld-Affäre – Untersuchungsbericht sorgt für Streit Der ehemalige Präsident der Geschäftsprüfungskommission Hanspeter Weibel kritisiert deren Bericht über die «Spielgeld-Affäre» scharf. Eine deutliche Mehrheit im Landrat stellt sich indes hinter das Aufsichtsorgan. Sebastian Schanzer

Ausgerechnet Hanspeter Weibel, Landrat SVP BL und ehemaliger GPK-Präsident, kritisierte den Bericht in zahlreichen Punkten scharf. Foto: Henry Muchenberger

Selbst an ihrem 53. Geburtstag blieb der Vorsteherin der Baselbieter Sicherheitsdirektion Kathrin Schweizer (SP) eine ausgedehnte Landratsdebatte um die Diegter Spielgeld-Affäre nicht erspart. Die landrätliche Geschäftsprüfungskommission (GPK) stellte sich in ihrem Bericht hinter die Polizei. Dort hiess es: Bei den Ermittlungen gegen einen 8-jährigen Buben aus Diegten sei kein unangemessenes Vorgehen zu erkennen. SVP-Landrat Hanspeter Weibel sah das anders. Ausgerechnet der ehemalige GPK-Präsident kritisierte den Bericht in zahlreichen Punkten und resümierte nach der Landratsdebatte vom Donnerstag: «Die Polizei ist in diesem Fall eindeutig unverhältnismässig vorgegangen. Dass dies von der GPK toleriert wird, stösst mir sauer auf.»