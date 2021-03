Aufarbeitung der USZ-Affäre – Untersuchung zu Missständen an Herzklinik abgeschlossen Der Abschlussbericht bestätigt laut Zürcher Unispital, dass in der Herzklinik keine Patienten gefährdet wurden. Publikationen zu Eingriffen seien aber teils unrichtig gewesen und Interessenkonflikte nicht offengelegt worden. Catherine Boss , Roland Gamp , Oliver Zihlmann

Das USZ will die zahlreichen Empfehlungen «rasch umsetzen». Foto: Keystone

Das Zürcher Universitätsspital (USZ) hat am Dienstag die Erkenntnisse aus einem Schlussbericht zu den Vorkommnissen an der Klinik für Herzchirurgie publiziert. Ein Whistleblower hatte der Spitaldirektion vor mehr als einem Jahr mutmassliche Missstände gemeldet. Eine erste externe Untersuchung kam im April 2020 zum Schluss, dass der damalige Klinikleiter Francesco Maisano keine Patienten aus Eigeninteresse gefährdet habe. Es seien aber Publikationen zu selbst entwickelten Implantaten geschönt und finanzielle Interessen nicht offen gelegt worden.

Der Schlussbericht bestätigt nun laut USZ im Wesentlichen die Erkenntnisse aus der ersten Untersuchung. Es habe sich gezeigt, dass die Patientendokumentation in der Klinik in mehreren Fällen mangelhaft war, und zwar sowohl in Bezug auf Kom­plikationen als auch in Bezug auf die durchgeführten Aufklärungsgespräche mit Patienten.