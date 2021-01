Spruchband der Muttenzerkurve – Unterstützung willkommen, Kritik hingegen nicht Der FC Basel unterbindet kurz vor dem Klassiker ein Transparent der Muttenzerkurve. Der Graben zwischen der Clubführung und den loyalen Fans ist weiterhin tief. Tilman Pauls

Die beiden Transparente der Muttenzerkurve wurden rund zwei Stunden vor dem Anpfiff wieder entfernt. Foto: muttenzerkurve.ch

Als der Klassiker zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich angepfiffen wird, sieht der St.-Jakob-Park aus wie immer in den vergangenen Monaten: leer. Nichts mehr zu sehen von den beiden Transparenten, die knapp zwei Stunden vor dem Spiel dort hingen, wo normalerweise die Muttenzerkurve ihre Spieler anfeuert.

Das wollten die Fans auch in der ersten Partie des Jahres tun – mit einem Spruchband. Sie waren im Vorfeld auf den Club zugekommen und hatten um Erlaubnis gebeten, ein Transparent aufzuhängen, mit dem man die Mannschaft unterstützen wolle. Der FC Basel erteilte dafür die Erlaubnis.

Als die Fans unter dem ersten Banner («100% für d Mannschaft») noch ein zweites Plakat installierten, legte der Club jedoch sein Veto ein. Die Aufschrift «39% für dr Burgener, 26% für dr Heri» – die Wahlergebnisse der jüngsten GV – wurde unterbunden, weil es nicht dem Support gelte. Daraufhin wurden beide Plakate wieder abgehangen.

Die Fans fordern den Rücktritt der Führung

Man kann sich denken, warum die Clubführung das zweite Spruchband verboten hat: Man will nicht, dass der schwelende Konflikt mit den eigenen Fans vor laufenden TV-Kameras zum Thema wird. Und trotzdem kann man sich fragen: Was ist so schlimm daran, wenn die öffentlichen GV-Ergebnisse angesprochen werden?

Klar ist jedenfalls: Es besteht weiterhin Redebedarf.

Bernhard Burgener hat sich auch knapp drei Monate nach der GV nicht zu den Wahlen geäussert – obwohl er als Besitzer zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins den Rückhalt der Mitglieder verloren hat. Und Roland Heri sagte im Interview zu dem Thema: «Es ist nicht meine erste Aufgabe als CEO, populär zu sein».

Die Muttenzerkurve fordert weiterhin den Rücktritt der Führung, sie hat das Vertrauen schon vor mehreren Monaten verloren. Auf ihrer Homepage halten die Fans zudem fest, dass der FC Basel sein Fundament verloren habe: Das sei zuletzt deutlich geworden, da mehr als 5000 Personen ihre Jahreskarten nicht verlängert haben.

Die Proteste gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Burgener und CEO Roland Heri werden also nicht verstummen. Und sie werden spätestens dann sicht- und hörbar, wenn wieder Fans im St.-Jakob-Park zugelassen sind.