Alarm im Gundeli – Unterricht an Steiner Schule Basel fällt wegen Drohungen aus Die anthroposophische Privatschule bleibt am Dienstag aus Sicherheitsgründen zu. Die Polizei bestätigt einen Einsatz. Mirjam Kohler UPDATE FOLGT

Die Steiner Schule Basel ist am Dienstagmorgen menschenleer. Foto: Mirjam Kohler

Gegen die Rudolf Steiner Schule Basel gab es Drohungen, die von den Verantwortlichen und Behörden sehr ernst genommen werden. Als Konsequenz davon fällt mindestens am Dienstag die Schule aus. Darüber wurden die betroffenen Eltern am Montagabend per Mail informiert.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt, dass es am Montag wegen einer Drohung zu einem Polizeieinsatz gekommen ist. Mehr können die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekanntgeben. Ebenfalls am Montag hätte in der Kirche Heilig Kreuz in Binningen ein Konzert der Schule stattfinden sollen. Es wurde kurzfristig abgesagt.

Die Steiner Schule Basel ist die älteste anthroposophische Schule der Schweiz. Laut eigenen Angaben besuchen rund 600 Kinder von der Spielgruppe bis zur zwölften Klasse die Privatschule. In die Schlagzeilen geriet die Schule etwa vergangenen Sommer, als sie eine Pflichtveranstaltung abhielt, an der Daniele Ganser als Ukraine-Experte auftrat. Ganser selbst ist Absolvent der Steiner Schule Basel.

