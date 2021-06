Debatte um Salina Raurica – Unternehmen wollen nach Pratteln Nach dem Nein zum Tram ist Gemeindepräsident Stephan Burgunder ernüchtert: Kaum hat das lange verpönte Entwicklungsprojekt Form angenommen, beginnen die Diskussionen von vorne. Jan Amsler

Einzigartige Freifläche im Baselbiet: Salina Raurica zwischen Autobahn, Schienen und Rhein. Foto: zvg

Wie stolz war doch Stephan Burgunder, damals vor rund zwei Jahren. Der Prattler Gemeindepräsident stellte das Gesamtkonzept für Salina Raurica vor, jene grüne Ebene zwischen Autobahn und Rhein, die vom Landrat schon vor der Jahrtausendwende den Titel «Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeutung» erhalten hatte. Burgunder sprach von 2500 neuen Arbeitsplätzen und ebenso vielen neuen Einwohnerinnen und Einwohnern. Damit schien er dem Grossprojekt nach jahrelangem Stillstand endlich neuen Schub zu verleihen.

Heute ist der Stolz einer Ernüchterung gewichen. Das Baselbieter Stimmvolk hat am 13. Juni entschieden, dass die Tramlinie 14 nicht bis nach Augst verlängert werden soll. Die ganze Planung, wie das noch zu besiedelnde Gebiet ÖV-technisch erschlossen werden kann, ist dahin. Mehr noch: Manche Gegner machen geltend, das Nein zum Tram sei auch ein Nein zu einer unmittelbaren Überbauung von Salina Raurica; was von Befürwortern wiederum in Abrede gestellt wird.