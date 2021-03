Vorwurf der sexuellen Belästigung – Unternehmen Mitte entlässt Mitarbeiter nach Shitstorm Nach grosser Kritik rudert die Geschäftsleitung des Unternehmens Mitte zurück und verspricht die Vorwürfe aufzuarbeiten. Alexander Müller

Das Unternehmen Mitte hat einen Mitarbeiter entlassen, dem sexuelle Belästigung einer Arbeitskollegin vorgeworfen wird. Foto: Pino Covino

Der Wirbel rund um die Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Unternehmens Mitte reisst nicht ab. Nun hat die Geschäftsleitung einen «Krisenstab» eingerichtet, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Zudem sei das Arbeitsverhältnis mit dem betreffenden Mitarbeiter «aufgelöst» worden. Die Geschäftsleitung suche «die Zusammenarbeit mit einer unabhängigen externen Meldestelle für Themen wie sexuelle Belästigung und Mobbing, an die sich die Mitarbeitenden zusätzlich wenden können.»

Zudem distanziert sich das Unternehmen ausdrücklich «von jeglicher Form der sexuellen Belästigung und Mobbing». Verstösse würden «nicht toleriert und konsequent geahndet», schreibt die GeschäftsleitungIn der vergangenen Woche berichtete die «Wochenzeitung» über einen Mitarbeiter, der eine Arbeitskollegin sexuell belästigt haben soll. Als das Opfer sich wehrte, sei die Frau entlassen worden, schrieb die WOZ.

Proteste und ein Offener Brief

Nach dem Vorfall geriet das Unternehmen auf den Sozialen Medien in einen Shitstorm. Mieter wendeten sich ab, es gab vor dem Lokal auch eine kleine Demonstration. In einem offenen Brief wurde der beschuldigte Mitarbeiter mit regelmässigen «übergriffigen, homophoben und sexistischen Bemerkungen» in Verbindung gebracht. Solche seien an der Tagesordnung gewesen, hätten aber nie Konsequenzen gehabt. Bemängelt wurde zudem «eine riesige Lohnschere zwischen den Serviceangestellten und der Geschäftsleitung».

Nun versucht die Geschäftsleitung verzweifelt, den Imageschaden zu korrigieren, unter anderem eben mit der Entlassung des Mitarbeiter, «gegen den mehrere Vorwürfe wegen sexueller Belästigung vorliegen», wie das Unternehmen Mitte festhält. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung, solange die Vorwürfe nicht gerichtlich beurteilt sind. Ein Strafverfahren ist offenbar hängig. Das Unternehmen beteuert zudem, alle Vorwürfe «selbstkritisch» untersuchen zu wollen.