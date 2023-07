Nicht baden Birsfelden – Unterlauf der Birs für Mensch und Hund gesperrt Die anhaltend tiefen Wasserstände verursachen Stress in der Fischpopulation. Die tiefen, kühleren Abschnitte der Birs sind wichtige Rückzugsorte für die Fische. Daniel Aenishänslin

Mensch und Gefährte müssen den Fischen den Vortritt lassen. Foto: Dominik Plüss

Das Amt für Wald beider Basel verfügt am Unterlauf der Birs ein Bade- und Betretungsverbot für Mensch und Tier an den signalisierten Stellen zwischen der Birsmündung und der Redingbrücke. Boote, Schlauchboote und Standup-Paddels müssen hier genauso draussenbleiben. Auch das Fischen in diesem Bereich verboten. Damit soll der Stress für die Fische minimiert und einem Fischsterben vorgebeugt werden. Erlaubt bleibt das Baden und Fischen im Rhein sowie ausserhalb der signalisierten Birsabschnitte.

Der tiefe Wasserstand führt in Verbindung mit steigenden Wassertemperaturen im Rhein zu einer Fischmigration in den kühlen- und sauerstoffhaltigen Unterlauf der Birs. Die Fische ziehen sich in die wenigen tieferen Stellen zurück. Die hohe Fischkonzentration führt unter den Nasen, Äschen und Junglachse zu Dichtestress. Sie alle sind vom Aussterben bedroht. Trotz wahrscheinlicher Gewitter ist in den nächsten Tagen nicht mit einer Entspannung der Situation zu rechnen.

Zum Schutz der bedrohten Fischarten gilt für den Abschnitt der Birs zwischen der Brücke beim Restaurant Crazy Horse bis zum Kraftwerk Neue Welt sowie zwischen der Trambrücke in der Hofmatt und der Heiligholzbrücke in Münchenstein ein Fischerei- sowie ein Bade- und Betretungsverbot.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

