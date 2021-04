Bettler sollen in Unterkünften übernachten. Ob sie dieses Angebot nutzen würden, ist aber fraglich. Foto: Dominik Plüss

Mehrere Vorschläge sind es, die die SP-Grossräte Pascal Pfister und Barbara Heer zum Umgang mit den Bettlern in Basel aufzeigen. Ein zentraler ist, dass der Kanton langfristig Übernachtungsmöglichkeiten für die Roma aufbauen soll. Somit müssten sie nicht länger in Parks übernachten und sich in Brunnen waschen.

Diese Forderung wird auch durch das Argument gestützt, dass sich die Menschen damit nicht weiter durch Bettler stören würden, die Parks und Brunnen benutzen. Diese Massnahme dürfte die Situation allerdings nicht verbessern – weder für die Bettler noch für die Bevölkerung. Denn ob die Roma solche Unterkünfte überhaupt nutzen würden, ist fraglich. Das zeigt das Experiment mit der Notschlafstelle, die für Bettler eingerichtet und nach kurzer Zeit nicht mehr in Anspruch genommen wurde.