Kommentar – Untergang mit fliegenden Fahnen Bei der Debatte um den Wohnschutz hatte die Linke das Fuder überladen. Meinung Franziska Laur

Schützenswerte Wohnungen? Die sanierungsbedürftigen Hochhäuser am Schorenweg. Foto: Dominik Plüss

Es waren keine guten Voraussetzungen: im Congresscenter, in einem Saal ohne Atmosphäre, Absprachen nur mühsam möglich, die Synopsis unübersichtlich. Doch die linken Grossrätinnen und Grossräte kämpften tapfer. Zum Schluss jedoch gingen sie mit fliegenden Fahnen unter.

Acht Stunden lang wurde an der Grossratssitzung über einen Gesetzesentwurf debattiert, der Mieterinnen und Mieter besser schützen sollte. Der Regierungsrat hatte eine Fassung ausgearbeitet, die sich nahe an den Forderungen der Wohnschutzinitiative hielt, die vor zwei Jahren vom Volk angenommen worden war.

Trotzdem waren die Linken nicht zufrieden. Sie wollten mehr, viel mehr. Und dabei uferte vor allem die Basta völlig aus. Der oberste Mieterschützer, Beat Leuthardt (Basta), warf Argumente in die Debatte, die schon fast unter die Kategorie Geschmacklosigkeiten fallen. So sprach er von verzweifelten Mietern, die sich ob der Kündigung aus dem Fenster stürzten. Tatsächlich hatte es in den Hochhäusern am Schorenweg einen solchen Fall gegeben. Doch niemand weiss, ob der Suizid aus Verzweiflung über die Kündigung oder aus anderen Gründen geschehen ist.

Den Bürgerlichen war durchaus bewusst, dass man jetzt dem Volkswillen Genüge tun muss.

Er unterstellte Wohnungsvermietern Habgier, allen voran der CS, die 26 Millionen Franken in völlig überrissene Renovationen stecken würde, nur damit sie keine Negativzinsen zahlen müsse. Und er stöhnte, das Gesetz mache in dieser Fassung keinen Sinn mehr, man hätte sich die acht Stunden Debatte gleich sparen können.

Doch den Bürgerlichen war durchaus bewusst, dass man jetzt dem Volkswillen Genüge tun muss. Dementsprechend sind auch in ihrer Fassung, die schlussendlich durchkam, gute Überwachungen und Schranken gegen Massenkündigungen und Mietpreiswucher eingebaut. Im einen oder anderen Punkt waren sie auch durchaus zu Kompromissen bereit. Dass die Linken Niederlage um Niederlage einstecken mussten, ist ihrer kompromisslosen Haltung, allen voran die der Basta, zu verdanken. Sie können es jetzt mit dem Referendum versuchen. Doch bei einem Volks-Nein werden sie wieder auf Feld null zurückgeworfen. Seite 19