Zur Entlastung der Passarelle – Unterführung beim Basler Bahnhof SBB wird wieder geöffnet

Bis 2003 waren die meisten Perrons im Basler Bahnhof SBB nur unterirdisch erreichbar. Keystone

Um die überfüllte Passerelle beim Basler Bahnhof SBB zu entlasten, werden die SBB am Freitag die alte Unterführung zu den Bahngleisen wieder in Betrieb nehmen. Sie soll Bahnpendlern zu den Haupverkehrszeiten als Ausgang zur Verfügung stehen.

2003 wurde im Basler Bahnhof SBB die neue oberirdische Passerelle eröffnet. Damit wurde die alte Unterführung zu den Bahngleisen für die Bahnreisenden geschlossen.

Die Passerelle ist zu Stosszeiten längst an ihre Kapazitätsgrenze angelangt. In Planung sind deshalb zusätzliche Zugänge zu den Gleisen, die aber kurzfristig nicht zur Verfügung stehen werden. Als Übergangslösung soll nun zu den Hauptverkehrszeiten die alte Unterführung als Ausgang genutzt werden können, wie die SBB am Mittwoch an einer Medienkonferenz bekanntgaben.

