Max Küng hebt ab – Unter uns: Ich vermisse das Fliegen Die Krümmung der Erde, die Ahnung der Dunkelheit des Weltraums, doppelte Schall­geschwin­digkeit – und der obligate Willkommens-Champagner bei der Crossair. Was für ein Gefühl! Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Die Zeit nach Mitternacht, in der Küche, nach einem Essen für Freunde, alle sind gegangen, nach Hause oder zu Bett, man ist alleine mit den dreckigen Tellern und der Unordnung, die man selber angerichtet hat, den leeren Flaschen, den Gläsern. Dann stellt man das Radio an, bindet sich die Schürze um, krempelt die Ärmel hoch und macht sich an die Arbeit, bringt die Küche zurück in den Blitzsauberzustand von zuvor.