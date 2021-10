Motocross-Revival in Schupfart – Unter Haudegen und Draufgängern 40 Jahre nach dem letzten Motocross im Fricktal trafen sich auf der legendären Strecke wieder ehemalige Fahrer mit alten Maschinen. Es kamen Tausende Fans zu dieser Wiederbelebung. Tobias Gfeller

40 Jahre mussten die Motocross-Fans auf ein Revival warten. Am Sonntag war es so weit. Foto: Dominik Plüss

Es ist kurz vor 13 Uhr, als im Fahrerlager die ersten Motoren nach der Mittagspause aufheulen. Die Aufregung im Publikum ist greifbar. Es folgt der Höhepunkt des Tages. Während 30 Minuten dürfen am «Schupfart-Revival-Lauf» nur Rennfahrer auf die Strecke, die selber einmal an einem Schupfarter Motocross teilgenommen haben. Als dann noch ein alter Seitenwagen kurzzeitig auf die Strecke kommt, brandet vereinzelt Jubel auf. Das fast schon vergessene Gefühl von heulenden Motoren und Benzingeruch in der Luft war an diesem Sonntag in Schupfart wieder voll da.