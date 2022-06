Neuer Stürmer kommt aus Nantes – Unter Alex Frei soll Jean-Kévin Augustin die Freude wiederfinden Die Basler verpflichten den 25-jährigen Jean-Kévin Augustin Nantes. Seine beste Phase hatte der Stürmer bei RB Leipzig – danach ging es abwärts für ihn. Tilman Pauls

Jean-Kevin Augustin bejubelt eines seiner insgesamt 20 Tore im Trikot von RB Leipzig – hier im Duell gegen Olympique Marseille. Foto: Claude Paris (Keystone)

Es ist schon ein bisschen her, seit Jean-Kévin Augustin dieses Gefühl zum letzten Mal erleben durfte. Es war im Oktober 2019, vor mehr als zweieinhalb Jahren. Im Cupspiel gegen Olympique Marseille kommt der Ball von der rechten Seite zu ihm. Augustin kontrolliert ihn, dabei sind ihm auch die beiden Verteidiger an seiner Seite relativ egal. Er dreht sich, schiesst, 1:0 für die AS Monaco.

Es ist der bislang letzte Treffer des französischen Stürmers in einem Profispiel. Zweieinhalb Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit, auch wenn es wegen der Pandemie auch viel Leerlauf gab im Fussball. Doch im Fall von Jean-Kévin Augustin ist auch sonst eine ganze Menge passiert, ehe er an diesem Samstag einen Vertrag beim FC Basel bis zum Sommer 2025 unterschrieben hat.

Der 25-Jährige kommt ablösefrei vom FC Nantes, wo er in der letzten Saison sieben Einsätze in der Ligue 1 bestritten hat. In der Zwischenzeit kam der Franzose auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, in der vierthöchsten Liga. Das ist nun wahrlich nicht das Niveau, das man vor ein paar Jahren für einen Spieler wie ihn prophezeit hatte.

Im Sommer 2017 ist Augustin von Paris St-Germain zu RB Leipzig gewechselt. 20 Jahre alt war er damals, die Deutschen zahlten 13 Millionen Euro für seine Verpflichtung, gaben ihm einen Fünfjahres-Vertrag und hofften darauf, dass auch er einen Weg einschlagen würde wie zum Beispiel Kingsley Coman, der ja ebenfalls aus der PSG-Schule kommt.

Augustin erzielte in der Bundesliga zwölf Tore in 41 Spielen, insgesamt waren es 20 für RB. Sein Marktwert stieg auf 25 Millionen Euro – danach ging es jedoch abwärts. Erst eine Leihe zur AS Monaco, dann zu Leeds United, wo er auch nur ein halbes Jahr bleib. Seine Zeit in England endete in einem Rechtsstreit zwischen Leipzig und Leeds, es ging um eine ausgehandelte Ablösesumme von 21 Millionen Euro.

Klar, es ist nur eine Zahl. Aber sie macht deutlich, in welchen Regionen die Clubs die Qualität und die Anlagen von Augustin verortet haben. Und vielleicht ist dieses Preisschild auch der Grund, warum seine Karriere in den letzten Jahren irgendwo die falsche Abzweigung genommen hat.

Dem FCB kann das egal sein, er hat in dem Franzosen seinen neuen Stürmer gefunden. Mittlerweile 25 Jahre alt, 1,80 Meter gross, mit Erfahrung aus der Bundesliga, der Ligue 1, der Champions-, der Europa League und aus dem U21-Nationalteam Frankreichs. Elf Titel hat Augustin gewonnen, die meisten davon bei PSG, für das er 31 Mal aufgelaufen ist. Aber das war – jetzt geht es darum, was wird.

In Basel will der Stürmer seine Karriere wieder in die richtige Spur rücken, es soll wieder aufwärts gehen und nicht weiter abwärts. Augustin will in einem neuen Umfeld wieder zurechtkommen und sich rehabilitieren. Und er will dabei besonders von seinem neuen Trainer profitieren, der ja ganz gut weiss, wie das mit dem Toreschiessen funktioniert.

«Alex Frei hat mir erklärt, wie er mit mir arbeiten will und mir einen Plan aufgezeigt. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, auch dank den Gesprächen mit ihm. Er war ein grosser Stürmer und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und von ihm zu lernen», wird Augustin in der Mitteilung des Clubs zitiert. Und Frei sagt: «Er verfügt über unglaubliche Qualitäten und besitzt ein riesiges Potential.»

Sportlich bringt der Franzose alles mit, um in der Super League zur Attraktion zu werden. Physis, Technik, Talent, Erfahrung. Er kann eine Rolle einnehmen wie zuletzt Arthur Cabral es getan hat, dessen Tore die Basler trotz dem Doppel-Transfer von Adam Szalai und Fjodor Tschalow nie wirklich ersetzen konnten.

Jean-Kevin Augustin zwar zuletzt zwar nicht mehr der Spieler, der er vor ein paar Jahren noch gewesen ist. Diesen Spieler hätte sich ein Club wie der FC Basel auch gar nicht leisten können. Aber er kann ihm jetzt dabei helfen, dass der Franzose wieder das zeigt, was ihn damals für so viele Clubs in Europa attraktiv gemacht hat. Und wenn ihm das gelingt, dann profitiert der FCB vom aufregendsten Stürmer der ganzen Liga.

