Elektronische Künste in Basel – Unsichtbar dank Störballon Der totalen Überwachung ist man nicht ohnmächtig ausgeliefert – ein Künstler zeigt, wie man damit spielen kann. Ewa Hess

Dieser durchsichtige Ballon hat es in sich: «Bloc Balloon» von Félicien Goguey. Foto: Gina Folly

Erst jetzt, mit der Diskussion um die Tracing-App zur Nachverfolgung von Infektionsketten, ist vielen Menschen so richtig bewusst geworden, wie transparent unsere Bewegungen sind. Um als Kommunikationswerkzeug brauchbar zu sein, müssen unsere Handys ununterbrochen Kontakt zu Antennen in der Umgebung halten, die so immer Bescheid wissen über unsere verschlungenen Wege.