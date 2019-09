Unsere Politiker sind ja witzig!

Luca Urgeses Stück hiess «Campari Soda»: Der FDP-Grossrat sinnierte im Flugzeug bei einem Campari Soda über Politiker, Parteien und deren Wahlslogans nach, die er an passender Stelle einfliessen liess. Eine Art Slogan-Intermezzo sozusagen: «Ich sitze im Flugzeug in Richtung UNSERE SCHWEIZ – UNSERE HEIMAT (FDP). Es geht vorwärts MIT FRISCHEM WIND (FDP) – gibt es eigentlich alten Wind?» Schallendes Gelächter.

«Ich lehne mich zurück, nehme noch einen Schluck vom Campari Soda und denke an meinen Job, der mich zu Hause wieder erwartet: Finanz- und Steuerpolitik. Manche würden sagen: LANGWEILIG. Ich würde antworten: ABER GUT (BDP).» Urgese endete damit, wie er in der Schweiz aus dem Flugzeug steigt: «Endlich geschafft, ich bin draussen aus dem Flugzeug, raus aus dem Gedanken-Karussell, aber mit einer KLAREN WAHL (Eva Herzog) vor Augen: SIBEL BLEIBT (BASTA) ...» An dieser Stelle legte er eine kurze Pause ein und fügte mit einem Grinsen hinzu: «… in Basel.»

Ich wünschte, es hätte so viele Bäume in der Stadt wie Plakate auf dem LandEsther Keller (GLP)

Zwar wäre wohl 90 Prozent der Anwesenden lieber, Arslan würde in Bundesbern und Urgese in Basel bleiben. Herzhaft gelacht wurde aber dennoch, und der Liberale erntete tosenden Applaus. Fast ebenso begeistert war das Publikum von GLP-Grossrätin Esther Keller. Sie führte ein Gedankenexperiment durch: «Stellt euch vor, es ist Wahlkampf und keiner geht hin.» Warum sie sich das wünsche? «Schaut euch mal um: Der Schilderwald erstreckt sich bis über die Strassenlampen – ich wünschte, es hätte so viele Bäume in der Stadt wie Plakate auf dem Land. Links haut rechts, rechts haut links, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, wird in eine Motion verpackt.» Das Publikum grölte vor Begeisterung.

Bei Jo Vergeat (Junge Grüne) hörte sich der Slam rhythmisch am professionellsten an. Sie slammte über ihr Ratsmandat: «Und dann liest man plötzlich etwas über ‹aktivierbares Mobiliar› und stellt sich gerade vor, wie da unter dem Rathaus ein ganzes unterirdisches Gängesystem voller inaktiver Stühle, Bänke und Tische rumhängt und Netflix guckt. Und dann schauen einem zehn Köpfe an und man denkt nur so: Hää?»

Wir reisen nicht mehr. Wir pendeln. Ohne Kopfhörer darf man, so glaube ich, gar nicht mehr in den Zug einsteigenChristian von Wartburg (SP)

Den Abschluss machte Christian von Wartburg, der den Wettbewerb organisiert hatte. Er philosophierte über das gute alte Zugreisen: «Es hat sich geändert. Wir reisen nicht mehr. Wir pendeln. Ohne Kopfhörer darf man, so glaube ich, gar nicht mehr einsteigen.» Zu von Wartburg ins Abteil setzen sich zwei Zürcher, die über volle Züge, Dichtestress und Krankenkassen lamentieren – und dann war da noch der Frauenstreik: «Du, dä Fritig häsch das mitbecho, käs Tram isch gfahrä!», äfft von Wartburg in perfektem Züritüütsch nach, «und das alles wägem Frauestraik, ich ha dänkt, ich drüll dürä. Die söled aifach go schaffä gopfertori nonemol!»