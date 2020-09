Herr Barth, bisher sind Sie als FDP-Politiker nicht in Erscheinung getreten. Warum zeigen Sie sich jetzt?

Einerseits kandidiere ich für den Grossen Rat in Basel-West, andererseits wurde ich im Frühling in den Vorstand der FDP Basel-Stadt gewählt. Vor allem aber denke ich, dass in Basel einiges passiert ist, was Gegensteuer braucht – ich denke da an die Annahme der Topverdiener-Steuer oder die Ablehnung des Ozeaniums. Hier war die links-grüne Dominanz stark spürbar. Für mich stellte sich die Frage: Willst du nur der Wutbürger sein und dich über gewisse Dinge aufregen oder aktiv in die Politik gehen? Ich habe mich für das Zweite entschieden. Zudem will ich meine Erfahrung als Arbeitgeber und Unternehmer einbringen.