«Apropos» – der tägliche Podcast – «Unsere Pässe blieben in Boudry – vielleicht!» Die ukrainische Familie Simenko ist vor Kurzem in der Schweiz angekommen. Sie erlebten eine enorme Hilfsbereitschaft – und völlig überrumpelte Behörden. Mirja Gabathuler als Host Cyrill Pinto als Gast



Als Ende Februar in der Ukraine die ersten Bomben fielen, hatten Andrei und Irina Simenko (Nachname geändert) sich und ihre vier Töchter bereits auf die Flucht vorbereitet. Irinas Schwester lebt schon lange in der Nähe von Zürich – hier wollten die Simenkos sich vorerst in Sicherheit bringen. Sie gehören zu den ersten Ukrainerinnen und Ukrainern, die in der Schweiz angekommen sind. In den nächsten Wochen werden wohl Tausende dazukommen.

Cyrill Pinto, Redaktor bei der Sonntagszeitung von Tamedia, hat die Familie über mehrere Wochen begleitet. In einer zweiteiligen Folge des Podcasts «Apropos» erzählt er von ihrer Reise und der Ankunft in der Schweiz.

Die Geschichte der Familie zeigt, wie der Krieg in der Ukraine das Asylwesen und die Behörden vor eine riesige Herausforderung stellt. Aber auch, wie das private Engagement vieler Menschen den ankommenden Geflüchteten den Weg ebnen kann – sei es für eine Unterkunft, eine Arbeitsstelle oder bei der Einschulung der Kinder.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Cyrill Pinto ist Nachrichtenredaktor. Der gebürtige Walliser arbeitet für die SonntagsZeitung mit Schwerpunkt organisierte Kriminalität und Umweltthemen. Mehr Infos @cyrill_pinto

