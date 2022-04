Freilichttheater in Läufelfingen – Unsere Geschichte neu erzählt Das Silo 12 an der Passstrasse zum Unteren Hauenstein wird bald Schauplatz einer Inszenierung, die tief in der Oberbaselbieter Historie gräbt. Daniel Aenishänslin

Bester Dinge: Regisseur Danny Wehrmüller, OK-Präsident Werner Schmutz sowie Margrit Balscheit und Albert Frei vom Kultur- und Museumsverein Läufelfingen (von links) freuen sich auf das Freilichttheater «Hauenstein». Foto: Kostas Maros

«Etwas Grossartiges» entstehe gerade, zeigt sich Regisseur Danny Wehrmüller überzeugt. «Das wird Volkstheater, Begegnungskultur statt Hochkultur, ein Dorf spielt Theater», skizziert er, «die eine Hälfte spielt mit, die andere schaut zu.» Der Museums- und Kulturverein Läufelfingen und Läufelfingen pro.aktiv werden im Juni 2022 das Freilichttheater «Hauenstein» zur Aufführung bringen. Um dieses Projekt zu realisieren, hat man sich mit Wehrmüller einen mehrfach preisgekrönten Regisseur ins Boot geholt. Geschrieben hat das Stück der für seine Dialektstücke bekannte Ueli Remund.

«Hauenstein» spielt in den Jahren 1816 bis 1858. Die historische Leitfigur ist Grossbauer und Politiker Heinrich Strub vom Hofgut Reisen in Läufelfingen. In seiner Biografie spiegeln sich die turbulenten Ereignisse und Entwicklungen jener Zeit. Hungerjahre, Auswanderungswelle, Bau der neuen Passstrasse, Trennungswirren, Anbruch des Eisenbahnzeitalters und Bau des Hauensteintunnels mitsamt Brandkatastrophe.

47 Laienschauspielerinnen und -schauspieler transportieren dieses Stück Geschichte. «Ein Drittel von ihnen stammt aus Läufelfingen selbst», sagt OK-Präsident Werner Schmutz, «die übrigen aus den umliegenden Dörfern.» Die Arbeiten hinter den Kulissen übernehmen weitere ehrenamtlich Tätige aus Läufelfingen und der Region.



Eine Tradition entsteht

«Das Theaterprojekt als grosses Gemeinschaftswerk schafft in der Region ein Gefühl der Verbundenheit», äussert Werner Schmutz. Die historischen Ereignisse des 19. Jahrhunderts würden emotional ansprechend thematisiert. Im Publikum soll damit Zugang zur eigenen Geschichte geschaffen werden. «Das Theater als kulturelles Ereignis findet für einmal nicht in einem der Zentren, sondern am Rand des Kantons statt. Damit wird ein Zeichen zugunsten der sogenannten Randregionen gesetzt», so Schmutz, «Hauenstein» könne der Anfang einer neuen Theatertradition im Silo 12 sein.



Läufelfingen, Silo 12, Hauptstrasse 75. Vorstellungen: Premiere am Freitag, 10. Juni. Sonntag, 12. Juni. Freitag, 17. Juni. Samstag, 18. Juni. Sonntag, 19. Juni. Freitag, 24. Juni. Samstag, 25. Juni. Derniere am Sonntag, 26. Juni. Ersatzvorstellungen: Mittwoch, 22. Juni. Dienstag, 28. Juni. Freitag und Samstag: Kasse und Bar für Apéro geöffnet ab 18.30 Uhr. Nachtessen ab 19 Uhr. Aufführung um 20.45 Uhr. Sonntag: Kasse und Bar für Apéro geöffnet ab 13 Uhr. Mittagessen ab 13.30 Uhr. Aufführung um 15.30 Uhr. Ticketverkauf unter https://silo12.ch/freilicht-theater/tickets/

