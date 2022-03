Ein eigenes Bed & Breakfast – Grosser Traum, harte Arbeit Eine eigene Pension ist schnell eröffnet – richtig anstrengend wird es erst später. Auch unsere Autorin hat unterschätzt, was es alles braucht, damit ein B&B läuft. Silvia Schaub

Réceptionistin, Zimmermädchen, Bäckerin und Frühstücksdame in einem: Silvia Schaub bereitet eines ihrer B&B-Zimmer für die nächsten Gäste vor. Foto: Daniel Ammann

Vielleicht hätte mich Karen Thorne auf den Boden zurückgeholt, bevor ich mich in dieses Abenteuer stürzte. Die Engländerin führte selbst fast 20 Jahre ein Bed & Breakfast und bietet nun Kurse für Neueinsteiger an, um ihnen die Realität aufzuzeigen. Wer träumt in seinen 40ern nicht manchmal den Traum, ein Bed & Breakfast zu eröffnen? Klingt doch romantisch: dem Bürojob Adieu zu sagen, raus aufs Land zu ziehen, nette Gäste zu empfangen und sie zu bewirten.