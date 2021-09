Kolumne Christian Seiler – Unser täglicher Koffein-Trip Wie viele Tassen haben Sie heute schon getrunken? Können Sie noch ohne? Kaffee ist das Erfolgsgetränk unsere Zeit: ernüchternd und leistungssteigernd. Christian Seiler (Das Magazin)

So sieht es leider häufig aus, aber diese Bialettis sind genial. Foto: Alessandro Furchino Capria (Connected Archives)

Es gibt einen Satz, den jede und jeder von uns täglich in der Früh hört, wenn nicht sogar selbst ausspricht: «Zuerst einen Kaffee. Sonst ist mit mir nichts anzufangen.»

Ich bin keiner dieser Kaffeejunkies. Ich trinke in der Früh lieber Tee, zum Beispiel von der Zitronenverbene, die in meinem Garten wächst. Ich liebe zwar Kaffee, aber auf reservierte Weise. Der Geschmack des Kaffees ist mir wichtiger als seine Wirkung, glaube ich jedenfalls. Ganz sicher bin ich mir nicht mehr, seit ich Michael Pollans Essay «Caffein. How Caffein Created the Modern World» gehört habe (als Download auf Deutsch bei Audible; der Text ist in veränderter Form auch Bestandteil von Pollans neuem Buch «This is Your Mind on Plants», das vor kurzem auf Englisch erschienen ist).