«Apropos» – der tägliche Podcast – Unser schwieriges Verhältnis zur «Nati» Heute Abend trifft die Schweiz an der Fussball-EM auf Frankreich. Der Achtelfinal ist der vorläufige Höhepunkt einer Europameisterschaft, die für Fans und Mannschaft ähnlich verlief wie andere Grossereignisse zuvor: Etwas kompliziert. Philipp Loser , Florian Raz als Gast

Wir mögen sie. Manchmal mehr, manchmal weniger. Foto: Keystone

Man redet über Frisuren, über Lamborghinis, über Einstellungen, über Identitäten und die Wiederholung der Geschichte.

Man redet weniger über: Fussball. Erneut steht die Schweiz in einer KO-Runde eines grossen Turniers und dennoch sind die Missverständnisse zwischen Fans und Mannschaft gross. Warum ist das so? Warum kippt die Kritik an der Fussball-Nationalmannschaft so schnell ins Rassistische? Wo liegt eigentlich das Problem? Erleben wir eine politischere Europameisterschaft als auch schon? Und, nicht ganz unwichtig: Hat die Schweiz heute Abend gegen Frankreich im Achtelfinale eine Chance?

Das sind die Themen der aktuellen Folge von Apropos, dem täglichen Podcast des Tages-Anzeigers. Zu Gast ist Florian Raz, Sportredaktor und Gastgeber der «Dritten Halbzeit», dem Fussball-Podcast von Tamedia.

