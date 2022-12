Superstars im Interview – «Unser Schweiz-Aufenthalt hat auch etwas Therapeutisches» Haha! Zwei Südkoreaner haben die Schweiz besucht. Im Video zu dieser Reise lachen sie in jeder Einstellung. Damit landeten der Komiker Yoo Se-yoon und der Schauspieler Song Jin-woo einen Millionenhit. Wie es dazu kam. Andreas Tobler

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Erstmals in der Schweiz – und sehr begeistert: Der Komiker Yoo Se-yoon und der Schauspieler Song Jin-woo machen ihr Haha-Ding. Video: Tamedia

Schallendes Gelächter, ein ganzes Video lang: Im Internet macht gerade ein Clip die Runde, das zwei Südkoreaner zeigt, die auf ihrer Schweiz-Reise in jeder Einstellung lachen. In der Sauna, beim Fondue-Essen. Vor dem Matterhorn. In dieser Woche ging er online. Seither wurde er über 10 Millionen Mal allein auf Instagram angeschaut. In ihrer Heimat sind der 37-jährige Schauspieler Song Jin-woo und der 42-jährige Komiker Yoo Se-yoon Superstars.