Reaktion auf Erdogan-Wahl in Basel – «Unser Präsident war nicht für uns da – und wird trotzdem gewählt» Die kurdisch-alevitische Community in Basel wollte Kemal Kilicdaroglu als neuen Präsidenten. Neben der grossen Enttäuschung besteht die Hoffnung auf einen Systemwandel weiterhin. Lea Buser

Die kurdisch-alevitische Community in Basel verfolgt die Stichwahl live mit. Foto: Lea Buser

Seyit Erdogan schaut konzentriert auf den grossen Fernsehbildschirm und betrachtet die Zahlen.

Dann wechselt er abrupt auf einen anderen linken Sender. Auch hier liegt Recep Tayyip Erdogan um 18 Uhr leicht vorne.

Der Basler SP-Grossrat und Präsident des Alevitischen Kulturzentrums Regio Basel will die Resultate vergleichen. «Ich hoffe, dass sie stimmen – und dass es nicht so bleibt. Wir wollen etwas Neues, wir wollen Kilicdaroglu», sagt Seyit Erdogan.

Noch hat die kurdisch-alevitische Community in Basel die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich etwas verändern wird. In den Räumlichkeiten des Vereins haben sich – wie bereits am ersten Wahltag – Mitglieder versammelt, um die Stichwahl in der Türkei im Fernsehen zu verfolgen.

Seyit Erdogan (vorne) wechselt zwischen drei linken Sendern hin und her, um die Resultate miteinander zu vergleichen. Foto: Lea Buser

Die Anwesenden trinken Tee, unterhalten sich oder schauen gebannt auf den Bildschirm – so auch Serenay Benli. Die Junge Präsidentin des Alevitischen Kulturzentrums Regio Basel verfolgt die Stichwahl gemeinsam mit ein paar Freunden. Ein Grossteil ihrer Familie lebt in der Türkei. Für diese wünscht sich Benli, dass sie ein normales Leben führen kann.

Dass zahlreiche Menschen Erdogan weiter wählen, stösst bei der jungen Frau auf Unverständnis: «Während dem Erdbeben, den Waldbränden und vielem mehr, war unser Präsident nicht für uns da. Er unterstützt auch keine Frauenrechte – und trotzdem wird er immer noch gewählt.»

Auf einmal wird es still im Raum. Ahmet Yener, Präsident des Hohen Wahlausschusses, spricht im Fernsehen. 98 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, Erdogan führt weiterhin.

Ernüchterung scheint sich allmählich breit zu machen. Nun ist der langjährige Machthaber zu sehen, der zu seinen jubelnden Unterstützenden spricht. Das Stimmengewirr im Alevitischen Kulturzentrum Basel wird lauter.

Seyit Erdogan wechselt den Sender.

Serenay Benli (unten links) will Kemal Kilicdaroglu als Präsidenten, damit ihre Familie in der Türkei ein besseres Leben führen kann. Foto: Lea Buser

SP-Grossrat Mahir Kabakci zeigt sich enttäuscht. «Das ist gelaufen, er hält ja schon eine Rede», sagt er kopfschüttelnd. «Aus meiner Sicht ist heute der Tag, an dem die Demokraten verloren haben.» Das Ergebnis zeige einmal mehr die konservative Wählerschaft der Türkei.

Kabakci selbst sei überzeugt, dass Kilicdaroglu ein echter Demokrat sei, der sich für Minderheiten eingesetzt und den Ein-Mann-Staat verabschiedet hätte.

Trotz Erdogans – zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziellen – Sieg, hofft Kabakci, dass der Präsident einsieht, dass 48 Prozent der Bevölkerung ihn nicht gewählt haben. Und dass seine Politik deshalb inkludierender wird.

Die Hoffnung, dass Kemal Kilicdaroglu Präsident wird, beginnt zu bröckeln. Foto: Lea Buser

Während einige Vereinsmitglieder sich bereits auf den Heimweg machen, verfolgen andere weiterhin die Zahlen auf dem Bildschirm. Die anfängliche Hoffnung schwindet jedoch mit jeder Minute.

«Das ist entschieden», sagt Mustafa Atici, Basler SP-Nationalrat. Zwar sei es das stärkste Resultat, das die Opposition je erlebt habe – dennoch überwiegt die Enttäuschung. «Es ist schade für die Türkei», sagt Atici.

Wer nicht nationalistisch und religiös ist, werde nun noch mehr eingeschränkt. «Viele Jugendliche haben keine Perspektive mehr in diesem Land», so der Grossrat. Und auch auf Europa würden noch einige Herausforderungen zukommen.

Für SP-Grossrätin Edibe Gölgeli ist klar: «Die säkularen und demokratischen Kräfte haben heute verloren, ebenso die Minderheiten.» Die nationalistisch-islamistischen Kräfte und somit Erdogans System wurden gestärkt, das Land entwickle sich in Richtung einer islamischen Republik.

«Als Kurdin, Alevitin und Demokratin besorgt mich das», sagt Gölgeli. Die Gefahr für religiöse Minderheiten, unterdrückt und kriminalisiert zu werden, bestehe weiterhin.

«Ich bin enttäuscht, auch von Europa.» Seyit Erdogan, Präsident des Alevitischen Kulturzentrums Regio Basel

Seyit Erdogan wechselt nochmal den Sender, doch das Ergebnis bleibt dasselbe: Erdogan liegt mit rund 52 Prozent vorne. «Wir haben es umgekehrt erwartet», sagt Seyit Erdogan lachend, wird sogleich aber wieder ernst. «Ich bin enttäuscht, auch von Europa. In Deutschland zum Beispiel hat eine Mehrheit Erdogan gewählt.»

In der Schweiz wählte mehr als die Hälfte Kilicdaroglu, hier habe man das Ziel erreicht, sagt Seyit Erdogan. «Die Menschen haben ihre Verantwortung wahrgenommen.»

Dennoch sieht er die Wahlberechtigung von Auslandstürken auch kritisch. «Wenn sie nicht dort leben, kennen sie die Probleme nicht.»

Auch Kabakci betrachtet das als problematisch. «Es ist paradox: Man lebt in einem demokratischen Land und dennoch gilt, Hauptsache Erdogan. Das ist für mich fast schon fehlgeschlagene Integration», sagt der Basler Grossrat.

«Die Hälfte wünscht sich ein anderes System.» Edibe Gölgeli, SP-Grossrätin Basel-Stadt

Um circa 21:30 Uhr ist in Basel schliesslich klar: Erdogan gewinnt die Wahl. Nichtsdestotrotz sehen die Aleviten auch das Positive.

So findet Edibe Gölgeli: «Es ist ein beträchtliches Resultat, die Hälfte wünscht sich ein anderes System. Man muss unbedingt weiter für die Demokratie kämpfen. Und: Nach den Wahlen ist vor den Wahlen.»

