Matt Buchli, Sie haben dieses Telefoninterview für 8 Uhr in der Früh angesetzt, weil 77 Bombay Street bereits um halb neun Probe haben. Was für eine Band probt denn so früh am Morgen?

Das hat mit Corona zu tun. Zurzeit treffen wir uns als Band nur gerade einmal die Woche. Dafür beginnen wir schon um halb neun und proben und diskutieren dann bis halb fünf.