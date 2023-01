Vermeintlicher «Traumjob» – Unser Gastrokritiker hört auf – welches war sein Lieblingsrestaurant? Seit 25 Jahren schreibt unser Autor über Essen und Trinken. Zum Abschied liefert er Anekdoten und Bekenntnisse aus einem Beruf, der anders ist, als viele meinen. Daniel Böniger

Einfach gut muss es sein: Daniel Böniger isst «Schnipo» im Restaurant Bahnhof Wiedikon in Zürich. Foto: Urs Jaudas

«Wow, das ist sicher ein Superjob!» Die Reaktionen gleichen sich, wenn ich irgendwo meinen Beruf erwähne. Wobei ich ja meist tiefstaple und meine Profession (ich könnte hier auch von Passion sprechen) mit «ich schreibe über Essen und Trinken» schildere. In der Regel vergehen nur wenige Augenblicke, und schon landet das Gespräch bei den zwei Fragen, die mir in den vergangenen 25 Jahren wohl am häufigsten gestellt wurden: «Was ist denn eigentlich dein Lieblingsrestaurant?» und «Was ist dein Lieblingsgericht?»