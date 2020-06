Zum Anbeissen – Unser Filet des Monats Wie BaZ-Autor Sebastian Briellmann vom Geächteten zum Gefeierten wurde. Und trotzdem mit unserem Spott leben muss. Dina Sambar

Brachte es mit seinen Zeilen in ein Fachmagazin: BaZ-Redaktor Sebastian Briellmann. Ausschnitt Metzgerzeitung «Fleisch und Feinkost»

Ein nasskalter Quinoa-Linsen-Salat will seinem saftigen Grillkotelett an den Kragen. Und die Männlichkeit wird durch zwittrige Fleischersatzprodukte heimtückisch unterminiert. Kollege Sebastian Briellmann ist Meister darin, mit seinen Kommentaren die Gemüter zu erhitzen. So wurde denn auch nach seinem Meinungsstück «Das elende Gieren nach einer Zukunft ohne Steaks» kräftig auf ihn eingeklopft, als wäre er selber ein zähes Stück Fleisch. Wer den Artikel nicht lesen mag: Einer seiner heftigsten Kritiker fasst ihn auf Facebook pointiert so zusammen: «Der Autor beklagt sich bitterlich wie ein Kleinkind, weil man ihm das ach so kostbare Fleisch wegnehmen will.» Diese Zusammenfassung ist Teil eines gefühlt 10’000-Zeichen langen, teils auch amüsanten Disstracks (Schmähschrift), in dem der Kritiker dem Autor «mit seinem überdimensionierten Leichenteil auf dem Grill» noch gerne einen «Faceslap» verpassen würde.

Bebilderung des Disstracks auf Facebook Screenshot: Facebook SaoiAebi

Doch Briellmanns Ehre wird gerettet. Über die Geschichte ist schon fast Gras gewachsen, da erreicht ihn Hilfe der Schweizer Metzgerzeitung «Fleisch und Feinkost». «Für diesen intelligenten und scharfsinnigen Text würden wir Ihnen gerne das ‹Filet des Monats› verleihen.»

Sebastian Briellmann

Wir präsentieren Ihnen nun also stolz: Unser Filet des Monats. Auf Wunsch des Kollegen mit dem Zusatz: «zum Anbeissen».