Der Kommandant der Basler Polizei räumt im Nachgang zum 1. Mai Fehler ein. Er versteht die Wut von Regierungsrätin Stephanie Eymann und kündigt bei Vandalismus eine härtere Gangart an.

«Unser Einsatz am 1. Mai war kein Ruhmesblatt»

Herr Roth, am 1. Mai hat der Schwarze Block in der Basler Innenstadt ungehindert gewütet. Hat die Basler Polizei versagt?

Der letzte Sonntag hat gezeigt, dass Erfolg und Misserfolg sehr nahe beieinander liegen können. Am Abend hatten wir mit dem Match FCB - FCZ einen sehr erfolgreichen Polizeieinsatz, jener am Mittag in der Innenstadt war kein Ruhmesblatt. Aufgrund der letzten Jahre haben wir damit gerechnet, dass der 1. Mai friedlich verläuft. Tatsächlich sind wir von der Gewalteskalation des Schwarzen Blocks überrascht worden.