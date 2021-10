Basler Polizei trat die Türe ein – Unschuldig im Bett verhaftet Ein Mann schläft, als die Sturmtruppe der Basler Polizei auftaucht und ihn in den Unterhosen mitnimmt. Doch alles war ein Irrtum. Eine Geschichte, die jetzt ein Nachspiel haben könnte. Mischa Hauswirth

Die Polizei brachte den Verhafteten in Unterhosen auf den Claraposten im Kleinbasel. Dort wurde er in der gleichen Nacht wieder entlassen. Foto: Pino Covino

Der Mann ist wütend. Sehr sogar. Er fordert von der Kantonspolizei eine Entschuldigung. Doch bislang hat der Gastarbeiter nichts gehört, keine Reaktion erhalten – deshalb hat er sich einen Anwalt genommen, der seine Rechte wahrnehmen und eine Entschuldigung erwirken soll.

Was war geschehen? Vor etwa einem Monat liegt der Mann, der bei einem Bauunternehmen in der Region arbeitet, im Bett. Mitten in der Nacht brechen Polizisten in Manier eines Überfallkommandos die Türe der Wohnung an der Clarastrasse auf und packen den Mann, als er gerade schläft. «Ohne Erklärung haben sie mich in den Unterhosen mitgenommen», berichtet der Mann.