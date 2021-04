Die Verhandlungen über das Rahmenabkommen sind festgefahren. Daran trägt auch die Linke Schuld. Sie will beim Lohnschutz keinen Zentimeter nachgeben.

Diese Anschuldigung ist billig. Schuld an der jetzigen Lage tragen in erster Linie der Bundesrat und FDP-Aussenminister Ignazio Cassis, die in den Verhandlungen den Lohnschutz preisgeben wollten. Fakt ist: Der Lohnschutz ist für die Menschen in diesem Land zentral. Abgesehen davon gibt es ohne Lohnschutz keine Mehrheit für die Personenfreizügigkeit.