Ricky van Wolfswinkel – Unruhiger Abschied einer Symbolfigur Der FC Basel verlängert den auslaufenden Vertrag mit Ricky van Wolfswinkel nicht. Dabei wäre der Stürmer gerne auch weiterhin in Basel geblieben. Tilman Pauls

Im Cup-Halbfinal gegen Winterthur glänzte Van Wolfswinkel in dieser Woche mit zwei Toren und einem Assist. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Dass Ricky van Wolfswinkel die Eigenarten des FC Basel nach drei Jahren voll und ganz verinnerlicht hat, das hat er gerade eindrucksvoll bewiesen. In einer Phase, in der Sportdirektoren und U-21-Trainer ihre Rücktritte eigenhändig verkünden und der neue Trainer schon vor seiner Ernennung erste Interviews gibt, hat auch der Stürmer die Kommunikation in seine eigenen Hände genommen.