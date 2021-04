Marc Fehlmann (links) – ist für Beat Jans Persona non grata. Fotos: Lucia Hunziker/Dominik Plüss

Haben wir nicht früher einmal gelernt, dass die Gerichte dazu da sind, die Exekutive in ihre Schranken zu weisen? Loben nicht alle, ob sie nun der SVP angehören oder der SP, an unserem demokratischen Staatswesen die Gewaltenteilung oder das System der Checks and Balances, wie die Amerikaner sagen? Die Judikative soll die Entscheide der Exekutive an den Vorgaben der Legislative messen und wenn nötig korrigieren.

Basel tickt anders. Da können zwei Gerichte mit nur wenigen Monaten Abstand zum absolut vernichtenden Urteil kommen, dass das Präsidialdepartement den Direktor des Historischen Museums Basel, Marc Fehlmann, zu Unrecht freigestellt hat und der Mann ab sofort wieder zur Arbeit zu erscheinen habe. Dem Präsidialdepartement unter Beat Jans, das in diesem Rechtshändel unter keinem Titel recht bekommen hat, ist der Gerichtsentscheid schlicht und einfach schnuppe.