Gemeindeversammlung in Muttenz – Unprofessioneller Landverkauf weckt Korruptionsverdacht Die Verwaltung wickelte den Verkauf einer Landparzelle amateurhaft ab. Das schürte den Verdacht der Begünstigung. Ferner muss Muttenz Haftungsfragen beim Salzabbau klären. Daniel Wahl

1771 Franken pro Quadratmeter wurden für die Parzelle 2059 am Fuss des Wartenbergs letztlich geboten. Foto: Pino Covino

Das wichtigste Geschäft an der Muttenzer Gemeindeversammlung wäre die Klärung von Haftungsfragen beim Salzabbau gewesen: Was passiert, wenn dereinst die Schweizerischen Rheinsalinen nicht mehr existieren und die Kavernen tief unten im Boden zusammenstürzen? Wäre – denn für viel grössere Diskussionen und sogar rote Köpfe sorgte die Abwicklung des Verkaufs einer gemeindeeigenen Parzelle beim Brunnrain am Wartenberg.

Schon seit Jahren bemühte sich die Familie um die ehemalige Landrätin Ayse Dedeoglou um das Landstück in unmittelbarer Nachbarschaft. Doch in einem zweistufigen Bieterverfahren (man durfte sein Angebot ein einziges Mal nachbessern) unterlag die Familie bei einer rätselhaften Differenz von 326 Franken. Dies beim letzterfolgten Zuschlag von 1’250’326 Franken. In berührenden Worten bat ein Familienmitglied an der Gemeindeversammlung, auf den Landverkauf zurückzukommen. Schliesslich sei die Familie Dedeoglou langjährige Steuerzahler in Muttenz, habe sich als Erste und schon lange um das Stück Land bemüht und habe sich gegenüber der Verwaltung schriftlich bereit erklärt, noch mehr zu bezahlen.